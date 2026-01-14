Ghost Rockers
Folge 34: Biber-Spione
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Für Jonas und seine Freunde wird es eng: Ihr Song bricht im Internet alle Rekorde. Bei der Single-Präsentation von Brandon fragen alle Reporter nur nach den Ghost Rockers. Doch gerade jetzt können Jonas und die anderen Bandmitglieder keine Aufmerksamkeit gebrauchen. Denn ein neuer Song der Geister lässt darauf schließen, dass es tatsächlich Isabella Vermeer war, die den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ in Auftrag gegeben hat.
