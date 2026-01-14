Ghost Rockers
Folge 47: Die Frühjahrsprüfung
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Auf Anweisung seines Vaters soll Brandon beim Examen denselben Song singen, den er bereits bei der letzten Prüfung dargeboten hatte. Der Erfolg fällt allerdings bescheiden aus. Während sich Alex als Stand-up-Comedian versucht, ist Jimmy immer noch nicht aufgetaucht. Kurzerhand springt Charlie für ihren besten Freund ein und redet erstmals öffentlich über den Tod ihres Bruders, dem sie ein Gedicht gewidmet hat. Auch Jonas kann mit einem selbstkomponierten Liebeslied für Mila punkten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick