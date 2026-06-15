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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Todesengel

DisneyStaffel 3Folge 12vom 15.06.2026
Todesengel

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 12: Todesengel

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Jim macht sich Vorwürfe, weil er einen Verletzten nicht mehr aus einem brennenden Haus retten konnte. Als in der Notaufnahme die Krankenschwester Jennifer von einem Geist attackiert wird, glaubt Jim zunächst, es sei der Geist jenes Mannes, der es in Wahrheit auf ihn abgesehen hat, doch dann stellt sich heraus, dass der Angriff tatsächlich Jennifer galt. Melinda erfährt, dass sie einem Patienten namens Peter Harrison einst eine erlösende Todesspritze gegeben hatte ...

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