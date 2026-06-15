Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 12: Todesengel
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Jim macht sich Vorwürfe, weil er einen Verletzten nicht mehr aus einem brennenden Haus retten konnte. Als in der Notaufnahme die Krankenschwester Jennifer von einem Geist attackiert wird, glaubt Jim zunächst, es sei der Geist jenes Mannes, der es in Wahrheit auf ihn abgesehen hat, doch dann stellt sich heraus, dass der Angriff tatsächlich Jennifer galt. Melinda erfährt, dass sie einem Patienten namens Peter Harrison einst eine erlösende Todesspritze gegeben hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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