Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 3: Die Veteranen
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Melinda spürt, dass mit dem Irak-Heimkehrer Matt, der als Held gefeiert wird, etwas nicht in Ordnung ist. Er kann sich nicht über seine Rückkehr freuen, weil er nicht weiß, ob er möglicherweise Schuld am Tod einiger Kameraden ist. Matt erinnert sich nicht mehr an einen bestimmten Einsatz, bei dem mehrere Soldaten ums Leben kamen, doch es existiert ein Video, auf dem ein Streit festgehalten ist, den er mit seinen Männern kurz vor der tödlichen Explosion hatte ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
