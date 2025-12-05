Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 4: Kranke Liebe
Melinda trifft den Geist der verwirrten Coleen, die wegen eines Streits mit ihrem früheren Chef Shane nicht zur Ruhe kommt. Die Vorwürfe gegen sie erwiesen sich zwar als haltlos, aber niemand konnte etwas für sie tun, da Shane ein gewiefter Anwalt war. Coleen nahm sich das Leben, sinnt aber nun auf Rache. Melinda will sie davon abhalten, gerät aber selbst in das Spinnennetz von Shane, bis sie ihn schließlich doch in die Enge treiben kann. Da begeht auch er Selbstmord.
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
