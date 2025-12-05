Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Last der Vergangenheit

sixxStaffel 3Folge 5vom 05.12.2025
Last der Vergangenheit

Last der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 5: Last der Vergangenheit

42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Vor 150 Jahren passierte in der Stadt, die unter den Grundmauern von Grandview liegt, etwas Furchtbares: Menschen, die vergiftetes Brot gegessen hatten, wurden verrückt und starben kurz darauf. Eine junge Frau namens Tessa hatte damals gewarnt, wurde aber nicht gehört, sondern als Hexe denunziert. Seither finden die Seelen der Toten keine Ruhe, obwohl nachfolgende Generationen die Geschichte vergessen wollten. Melinda nimmt Kontakt zu den Geistern auf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 3 Staffeln und Folgen