Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 9: Hör mit deinem Herzen
41 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Die Eltern der 13-jährigen Becca glauben ihrer Tochter nicht, dass diese wie Melinda Geister sehen kann. Sie flößen ihr Medikamente ein, um sie ruhigzustellen. Daraufhin läuft das Mädchen von zu Hause fort und versteckt sich im Wald. Als sie zwischen den Bäumen dem Geist des Jugendlichen Daniel begegnet, zieht sie sich völlig verängstigt in ihr Zelt zurück, wo Melinda und Jim sie finden. Melinda will ihr helfen, den Geist von Daniel in die Anderswelt zu überführen ...
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
