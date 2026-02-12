Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 3Folge 15vom 12.02.2026
Folge 15: Horror-Show

43 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Kylie, die Tochter des verstorbenen Mentors von Professor Payne, braucht dringend Geld und möchte sich deshalb um Melindas Buchhaltung kümmern. Als Melinda merkt, dass ein Geist sich an Kylie geheftet hat, stellt sie sie ein und versucht dabei, mehr über die Hintergründe herauszufinden. Der Geist heißt Toby Bates und fordert immer wieder, Kylie möge eine bestimmte Sache zu Ende bringen - doch weder Melinda noch Professor Payne finden heraus, um was es sich dabei handelt ...

