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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Geisterbilder

DisneyStaffel 3Folge 6vom 15.06.2026
Geisterbilder

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 6: Geisterbilder

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Claudia Pollili, eine renommierte Kunstprofessorin, weckt die Aufmerksamkeit von Professor Rick Payne. Er fühlt sich sehr zu ihr hingezogen, merkt jedoch, dass die Fotografie-Expertin ein mysteriöses Geheimnis mit sich herumträgt: Sie ist auf keinem Foto, das von ihr gemacht wird, zu sehen. Melinda findet heraus, dass Claudia mit einem ihrer Studenten ein Verhältnis hatte. Seine Freundin Sophie hatte sich deshalb das Leben genommen ...

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