Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 7: Der Hellseher
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda besucht zusammen mit Jim und Delia eine Veranstaltung des Hellsehers Casey, den sie für einen Scharlatan hält. Er behauptet, Kontakt zu Toten zu haben, doch Melinda bemerkt während seines Auftritts einen Geist auf der Bühne, der von dem vermeintlichen Hellseher überhaupt nicht wahrgenommen wird. Es handelt sich um den Geist eines kürzlich spurlos verschwundenen Mädchens - Melinda erfährt so die traurige Wahrheit, dass sie tot ist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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