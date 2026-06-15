Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 8: Böses Blut
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda begleitet Delia zu einem Haus, das diese vor Kurzem verkauft hat, um nachzusehen, ob die neuen Bewohner sich wohlfühlen. In dem Haus, das außerhalb von Grandview liegt, soll es nämlich angeblich spuken! Als sie sich dem Objekt nähern, merkt Melinda, dass sich tatsächlich Geister im Haus aufhalten. Es handelt sich um die Seelen zweier früherer Bewohner, Vivien und Matt, die ein sehr bewegtes Leben hatten und durch ein Verbrechen das Zeitliche gesegnet haben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren