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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Böses Blut

DisneyStaffel 3Folge 8vom 15.06.2026
Böses Blut

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 8: Böses Blut

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda begleitet Delia zu einem Haus, das diese vor Kurzem verkauft hat, um nachzusehen, ob die neuen Bewohner sich wohlfühlen. In dem Haus, das außerhalb von Grandview liegt, soll es nämlich angeblich spuken! Als sie sich dem Objekt nähern, merkt Melinda, dass sich tatsächlich Geister im Haus aufhalten. Es handelt sich um die Seelen zweier früherer Bewohner, Vivien und Matt, die ein sehr bewegtes Leben hatten und durch ein Verbrechen das Zeitliche gesegnet haben ...

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