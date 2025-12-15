Hawaii Five-0
Folge 11: Steve Junior
40 Min.Ab 12
Der Gemischtwarenhändler Bruce ist plötzlich spurlos verschwunden. Als Steve auf dessen Sohn Ethan trifft, ist er entschlossen, dem Jungen bei der Suche nach seinem Vater zu helfen. Doch je näher Steve Bruce kommt, desto mehr erhärtet sich der Verdacht, dass Bruce nicht der ist, der er zu sein scheint.
Hawaii Five-0
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
