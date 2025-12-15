Zum Inhalt springenBarrierefrei
Max wollte nur etwas auf der Bank erledigen und die dort angestellte Sabrina ein wenig anhimmeln, als er in einen Überfall gerät. Der Bankräuber schießt, als ihn ein weiterer Kunde stoppen will - und trifft Max und Sabrina ... Etwas an der Tat ist allerdings merkwürdig: Der Täter nahm nicht viel Geld an sich und hat seine Beute zudem auf dem Highway weggeworfen. Steve und sein Team stehen vor einem Rätsel.

