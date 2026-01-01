Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7
Folge 7: Ahnungslos

42 Min.Ab 12

Der Hacker Zack wird kurz nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis ermordet. Offenbar ging es um brisante Informationen, die in seinem Besitz waren. Das Five-0-Team tappt im Dunkeln, doch dann gelingt es Kono, auf der Trauerfeier für Zack, das Passwort für dessen Computer zu entwenden. Allerdings wird die Lage dort schnell brenzlig, denn Kriminelle nehmen sämtliche Trauergäste als Geiseln ...

