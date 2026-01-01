Hawaii Five-0
Folge 19: Seemannsgarn
41 Min.Ab 12
Jason Brant, Eigentümer von "O'ahu Hai-Touren", wird tot in einem seiner Tauchkäfige gefunden. Zudem wurde eines seiner Boote angezündet. Ein erster Hinweis führt die Ermittler zu den Fischern Jay und Bruce, die angeben, Jason auf hoher See vor dem Angriff einer Surfer-Gang gerettet zu haben. Diese hat jedoch nichts mit Jasons Tod zu tun. Dann taucht ein abgetrennter Arm auf, der wahrscheinlich zum Täter gehört. Chin geht der Sache nach und macht eine gefährliche Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren