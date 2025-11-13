Hawaii Five-0
Folge 12: Schatten und Licht
41 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Der renommierte Chemie-Professor Cutler wird an der O'ahu State University tot aufgefunden - in einem Säurebad. Verdächtige gibt es genug, denn Cutler war mehr mit seiner Forschung beschäftigt als mit seinen Studenten, und das sorgte bei einigen Menschen in seinem Umfeld für Ärger. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig und führen Steve und Chin schließlich auf die verbotene Insel Niihau ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
