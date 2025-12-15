Hawaii Five-0
Folge 5: Das Ritual
38 Min.Ab 12
Steves Pläne für ein romantisches Date mit Catherine werden durch einen neuen Fall torpediert: Zwei Autos sind verunfallt, doch deren Insassen sind nirgendwo zu finden. Schon bald führt die Spur zu einem satanistischen Killer, der sein erstes Opfer bereits grausam verstümmelt und getötet hat. Er hat noch einen Menschen in seiner Gewalt, und für Five-0 drängt die Zeit: Wenn der Mörder den jungen Mann bis Mitternacht nicht getötet hat, kann er sein Ritual nicht vollenden ...
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
