Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Block A

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 13
Block A

Block AJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 13: Block A

42 Min.Ab 12

Chin wird unter Drogen gesetzt, entführt und in den Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses gesperrt - als Vergeltung für Frank Delanos Tod. Im Knast trifft er einge alte Bekannte wieder: den Ex-Cop Kaleo, der sich an Chin rächen und ihn umbringen möchte und den durchgeknallten Sang Min, der ihm loyal zur Seite steht. Um aus dem Gefängnis fliehen zu können, entfachen die beiden ein Feuer. Wird ihnen die Flucht gelingen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen