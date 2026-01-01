Hawaii Five-0
Folge 20: Das Versprechen
42 Min.Ab 16
Die sterblichen Überreste von Freddie Hart, einem gefallenen Navy-SEAL-Kameraden von Steve, sollen in die Heimat überführt werden. Steve und Catherine reisen nach Asien, um die Leiche zu begleiten. Allerdings stellt sich heraus, dass der Tote nicht Hart ist. Daher machen sich Steve und Catherine nach Nordkorea auf, um den richtigen Leichnam zu finden. Ein riskantes Vorhaben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren