Hawaii Five-0
Folge 21: Hautnah
39 Min.Ab 12
Five-0 hat es mit einer Leiche zu tun, die augenscheinlich die Mafia zu verantworten hat. Wie sich herausstellt, wurde dem Toten jedoch ein Tattoo entfernt. Das liefert den entscheidenden Hinweis: Der Tote war ein Geldfälscher, der sein Handwerk so gut verstand, dass auch Wo Fat davon Wind bekam. Er ist, ebenso wie Five-0, hinter den Druckerplatten für das Falschgeld her. Das gibt Steve die Gelegenheit, seinem Erzfeind gegenüberzutreten ...
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
