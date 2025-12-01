Hawaii Five-0
Folge 24: Kono
42 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 16
Da sie unter Mordverdacht steht, muss Kono untertauchen. Adam hilft ihr, Beweise für ihre Unschuld zu finden. Doch sein Bruder Michael kommt den beiden auf die Schliche. Die anderen Mitglieder von Five-0 versuchen unterdessen, den Mord an fünf Bundesagenten aufzuklären: Sie sollten einen südamerikanischen Terroristen überführen, der nach der Bluttat verschwunden ist. Eine Spur führt zu Salgado, der überraschende Informationen bereithält.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-10: CBS International Television & © Season 10: CBS Television
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