Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Zickenkrieg und Liebesschwüre

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 12
Zickenkrieg und Liebesschwüre

Folge 12: Zickenkrieg und Liebesschwüre

43 Min.Ab 6

Zum ersten Mal seit der Hochzeit verbringen die Paare einen Tag getrennt voneinander. Die Frauen und Matt genießen ein Picknick und die Männer treffen sich auf ein Bier. Die zwei Gruppen besprechen ihre jeweiligen Beziehungen. Dabei kommt es in der weiblichen Runde zu einem hitzigen Streit zwischen einigen Kandidatinnen. Werden sie diesen friedlich lösen können? Die Ehegatten dagegen sind ganz entspannt und reden unter anderem auch über ihre Gefühle.

