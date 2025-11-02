Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 18: Dunkle Wolken ziehen auf
43 Min.Ab 6
Die Kandidaten versammeln sich zur letzten Dinnerparty. Nach dem Essen werden verschiedene Fragen laut vorgelesen. Manche richten sich an einzelne Paare und andere an die gesamte Gruppe. Dabei sollen die Teilnehmer bewerten, welches Match am besten harmoniert. Einige Geständnisse sorgen dabei für eine emotionale Wendung des Abends.
