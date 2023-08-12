Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Ein Fehler mit Folgen

sixxStaffel 6Folge 11vom 12.08.2023
Ein Fehler mit Folgen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 11: Ein Fehler mit Folgen

49 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6

Eine weitere Entscheidung steht bevor. Die Paare müssen sich überlegen, ob sie das Experiment fortführen möchten. Auch Matt und Dan, die gerade aus ihren Flitterwochen kommen, müssen eine Wahl treffen. Wie auch beim letzten Mal versammeln sich alle Paare in einem Raum mit den Experten. Wer wird bleiben und der Ehe eine Chance geben?

