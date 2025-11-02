Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 16: Unbequeme Fragen
46 Min.Ab 6
Als alle Paare nach dem Kennenlernen von Freunden und Familie zurück in ihre Wohnungen kehren, erwartet sie dort ein Brief der Experten mit einer interessanten Aufgabe: Die Partner sollen untereinander für einige Stunden getauscht werden, um ihre Kommunikation miteinander zu verbessern. Doch wird dieses Vorhaben auch den gewünschten Effekt erzielen?
