Zwei Superfans auf der Couch

Staffel 6Folge 26vom 30.06.2023
Folge 26: Zwei Superfans auf der Couch

32 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 6

Am Rückblick der Staffel nehmen mehrere Kandidaten teil. Die Witze auf Kosten der Teilnehmer von der Moderatorin AJ Odudu nehmen alle mit Humor. Tayah und Adam teilen allen mit, dass sie nochmal eine große Hochzeit planen. Zudem verraten die Stargäste, welche Momente der Show sie am liebsten haben.

