Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Eine Frau sieht rot

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 7vom 03.03.2023
Eine Frau sieht rot

Eine Frau sieht rotJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 7: Eine Frau sieht rot

48 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 6

Die romantischen Flitterwochen sind vorbei und die frischverheirateten Ehepaare ziehen jeweils in ein gemeinsames Zuhause ein. Am Abend treffen sich alle Beteiligten zu einer Dinnerparty. Die Frauen und Männer sind gespannt zu hören, wie die Woche verlaufen und ob jemand schon verliebt ist. Doch schnell wird deutlich, dass nicht jeder ein glückliches Eheleben führt. Zudem fehlen Matt und Daniel. Hat das Paar das Experiment etwa vorzeitig unterbrochen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Seven.One Studios International
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alle 2 Staffeln und Folgen