Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Wer bleibt zusammen?

Seven.One Studios InternationalStaffel 6Folge 19vom 21.04.2023
Wer bleibt zusammen?

Wer bleibt zusammen?Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 19: Wer bleibt zusammen?

43 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 6

Für die ersten drei Pärchen steht die letzte Entscheidung an und jeder einzelne nimmt sich eine Woche Zeit, um die Zukunft zu überdenken. Einige Paare müssen Kompromisse eingehen, damit die Ehe weiterhin bestehen bleiben kann. Doch ist jeder dazu bereit? Die Kandidaten schreiben ein neues Ehegelübde, welches sie sich nacheinander, gemeinsam mit ihrer Entscheidung, gegenseitig vorlesen. Im weißen Kleid und Anzug stehen sich die Ehepaare gegenüber. Wie wird es weiter gehen?

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Seven.One Studios International
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

