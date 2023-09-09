Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Tayah in Tränen

sixxStaffel 6Folge 20vom 09.09.2023
Tayah in Tränen

Tayah in TränenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Folge 20: Tayah in Tränen

43 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 6

Die letzten zwei Paare müssen eine endgültige Entscheidung treffen. Tayah spricht mit ihrer Mutter über ihre Emotionen und Ängste. Diese bestätigt die Bedenken ihrer Tochter und befürchtet, dass sich die Beziehung zu schnell entwickelt. Auch Morag ist sich nicht sicher, was sie eigentlich möchte. Das Experiment dauert sechs Wochen an und war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es bleibt spannend, ob alle Ehepaare ihrer gemeinsamen Zukunft eine Chance geben werden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - UK
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Hochzeit auf den ersten Blick - UK

Alle 2 Staffeln und Folgen