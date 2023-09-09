Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 20: Tayah in Tränen
43 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 6
Die letzten zwei Paare müssen eine endgültige Entscheidung treffen. Tayah spricht mit ihrer Mutter über ihre Emotionen und Ängste. Diese bestätigt die Bedenken ihrer Tochter und befürchtet, dass sich die Beziehung zu schnell entwickelt. Auch Morag ist sich nicht sicher, was sie eigentlich möchte. Das Experiment dauert sechs Wochen an und war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es bleibt spannend, ob alle Ehepaare ihrer gemeinsamen Zukunft eine Chance geben werden.
