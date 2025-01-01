Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 22
Folge 22: Liebe, Herzschmerz, Trennungsgründe

33 Min.Ab 6

Nach dem Ende der Staffel trifft sich die Moderatorin AJ Odudu mit ausgewählten Gästen, um über die Teilnehmer und das Geschehen in der Show zu sprechen. Die Fans unterstützen die gute Stimmung im Zuschauerbereich. In dieser Folge gesellen sich Suzi Ruffell und Nick Grimshaw zu der Diskussionsrunde. Zu den Top-Themen gehört Nikitas selbstbezogenes Verhalten.

sixx
