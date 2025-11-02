Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 23: Die Adam's Family
33 Min.Ab 6
Der Experte Paul C Brunson und der Schauspieler Tom Read Wilson sind in der heutigen Folge zu Gast bei AJ Odudu. Paul verrät, auf welches Paar der sechsten Staffel er die meiste Hoffnung gesetzt hatte. Seine Aussage überrascht die Zuschauer, da es sich nicht um das perfekte Pärchen Tayah und Adam handelt. Wie begründet der Fachmann seine Meinung?
