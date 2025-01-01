Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 3
Folge 3: Hopp oder Top

53 Min.Ab 6

Die ersten vier Pärchen, die sich das Ja-Wort gegeben haben, machen sich auf den Weg in ihre Flitterwochen. Die Zweisamkeit und die romantische Umgebung sollen das Kennenlernen der noch einander Fremden fördern. Anfangs kriselt es zwischen einigen Verheirateten. Die einzige Lösung, die den Paaren weiterhelfen kann, ist eine offene Kommunikation. Doch wird diese ausreichend sein, um das Experiment weiterlaufen zu lassen?

