Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 4: Der Macho und die Mami
46 Min.Folge vom 17.02.2023Ab 6
Amy und Joshua sowie Marilyse und Franky machen sich bereit für ihren großen Tag. Doch leider ist das Wasser im Amys Hotel ausgefallen, weshalb der Bräutigam eine Stunde am Altar auf seine Braut warten muss. Joshua wird mit jeder Minute ungeduldiger. Auch Marilyse hat Angst, ihrem frischgebackenen Ehemann zu sagen, dass sie bereits zwei Kinder hat. Wie wird Franky darauf reagieren, dass er nun Stiefvater von zwei Teenagern ist?
