Von Vätern und Töchtern

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 150: Von Vätern und Töchtern

45 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12

Ein Schock für Alexander Hold: Nach einem langen Gerichtstag wird er in seinem Auto von der völlig verzweifelten Sophie Kretschmar mit einer Waffe bedroht. Die will mit ihrer Geisel unbedingt zur Polizei um endlich das mysteriöse Verschwinden ihrer Tochter Annika aufzuklären. Als ihr dort wieder mal niemand glaubt, nimmt Alexander Hold sich der Sache an. Er stößt bei seinen Recherchen auf einige Ungereimtheiten.

