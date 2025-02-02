Staffel 4Folge 29vom 02.02.2025
Blinder HassJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 29: Blinder Hass
45 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Helena Heise ist fast blind, aber damit nicht genug: Irgendjemand will sie in den Wahnsinn treiben. Täglich lebt die 32-Jährige in Angst, denn Drohbriefe und Terroranrufe bestimmen ihr Leben. Als die Unbekannte Person sogar mehrmals in ihre Wohnung eindringt und sie bedroht, ist Isabella Schulien ihr einziger Lichtblick. Die Juristin will herausfinden, welches Monster hinter diesen Psychospielchen steckt. Was noch niemand weiß: Der Terror geht jetzt erst richtig los ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick