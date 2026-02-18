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In Kleiner Runde - Inside Medien

Dubai-Influencer im Krieg mit den Medien

Talk? Now!Staffel 1Folge 131vom 18.02.2026
Dubai-Influencer im Krieg mit den Medien

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In Kleiner Runde - Inside Medien

Folge 131: Dubai-Influencer im Krieg mit den Medien

69 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Seit dem Angriffskrieg der USA und Israel auf den Iran werden die Vereinigten Arabischen Emirate regelmäßig beschossen. Mit dem Beschuss stehen plötzlich auch die vielen deutschen Influencer im Fadenkreuz.. im Fadenkreuz der medialen Berichterstattung. Der Grund: ihre irritierende Kommunikation und fehlende Kritik an der Regierung der VAE. Warum das gerade jetzt passiert und wieso überhaupt so viele Influencer in den Emiraten leben wollen wir in dieser Ausgabe von "In kleiner Runde - Inside Medien" beleuchten. Außerdem bewerten wir die "Abschaltliste" von ARD und ZDF. Am 31.12.2026 werden die zwei öffentlich rechtlichen Anstalten gleich mehrere, wie von der Politik gefordert, Sender abschalten. Welche das sind und welche Strategie dahinter steckt erfährst du in dieser Ausgabe von "In kleiner Runde - Inside Medien".

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