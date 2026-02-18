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In Kleiner Runde - Inside Medien

14 Mio. Euro für Ex-Manager

Talk? Now!Staffel 1Folge 135vom 18.02.2026
14 Mio. Euro für Ex-Manager

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In Kleiner Runde - Inside Medien

Folge 135: 14 Mio. Euro für Ex-Manager

60 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Während der italienische Medienriese MFE (MediaForEurope) bei ProSiebenSat.1 das Ruder übernimmt, verabschiedet sich die alte Führungsriege mit Summen, von denen andere nur träumen können. In der aktuellen Folge von „In kleiner Runde – Inside Medien“ blicken Julia Krüger und Maurice Gajda hinter die Kulissen eines Deals, der in der Branche für fassungsloses Kopfschütteln sorgt. Insgesamt 14,7 Millionen Euro flossen an Abfindungen für drei ehemalige Top-Manager – allen voran Ex-CEO Bert Habets, der allein über 5 Millionen Euro einstrich. Doch das eigentlich Brisante ist nicht nur die Höhe der Summen, sondern das Timing: Warum wurden die Verträge von Habets und Finanzvorstand Martin Mildner noch kurz vor der finalen Übernahme durch den Berlusconi-Konzern um Jahre verlängert?

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