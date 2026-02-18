In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 133: Kann die ARD Reality?
60 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Mit „Me, Myself, Mallorca“ geht die ARD in ihrer Mediathek neue Wege und setzt immer sichtbarer auch auf Reality-Inhalte. Wie die Follow-Reality, die fünf unterschiedlich beeindruckende Frauen auf Mallorca in ihrem Alltag begleitet, den Unterschied zu bekannten Vorbildern privater Sender und Streamer schaffen will, erzählen uns zwei der Macherinnen hinter der Reihe. Sara Endepols vom auftraggebenden SWR und Anna Dohrmann von der Produktionsfirma Spiegel TV sind zu Gast bei Julia und Maurice und erzählen, wie sie die Dreharbeiten geplant haben und welche Hürden sie nehmen mussten, um ein wunderbares Stück „Eskapismus-Fernsehen“ zu schaffen.
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