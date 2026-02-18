Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Kleiner Runde - Inside Medien

Reality-TV ist Nix für mich, Mit Max Suhr

Talk? Now!Staffel 1Folge 132vom 18.02.2026
Reality-TV ist Nix für mich, Mit Max Suhr

Reality-TV ist Nix für mich, Mit Max SuhrJetzt kostenlos streamen

In Kleiner Runde - Inside Medien

Folge 132: Reality-TV ist Nix für mich, Mit Max Suhr

77 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Während viele ihn vor allem an der Seite von Claudia Obert wahrnehmen, werfen wir heute einen Blick hinter die Schlagzeilen. Gerade ist er Teil der größten deutschen Reality TV Show, wenn man die Größe des Casts betrachtet: The 50. Wir wollen herausfinden, wie viel Kalkül hinter seinem öffentlichen Image steckt, worüber Claudia und er hinter verschlossenen Türen sprechen, und welche unternehmerischen Visionen er abseits der Kameras verfolgt. Wie navigiert Max Suhr zwischen echtem Business, Claudia Obert und Reality-TV?Die Antwort kommt jetzt!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

In Kleiner Runde - Inside Medien
Talk? Now!
In Kleiner Runde - Inside Medien

In Kleiner Runde - Inside Medien

Alle 1 Staffeln und Folgen