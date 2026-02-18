Reality-TV ist Nix für mich, Mit Max SuhrJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 132: Reality-TV ist Nix für mich, Mit Max Suhr
77 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Während viele ihn vor allem an der Seite von Claudia Obert wahrnehmen, werfen wir heute einen Blick hinter die Schlagzeilen. Gerade ist er Teil der größten deutschen Reality TV Show, wenn man die Größe des Casts betrachtet: The 50. Wir wollen herausfinden, wie viel Kalkül hinter seinem öffentlichen Image steckt, worüber Claudia und er hinter verschlossenen Türen sprechen, und welche unternehmerischen Visionen er abseits der Kameras verfolgt. Wie navigiert Max Suhr zwischen echtem Business, Claudia Obert und Reality-TV?Die Antwort kommt jetzt!
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