Davide

All3MediaStaffel 4Folge 5vom 16.03.2025
Folge 5: Davide

42 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Gordon Ramsay stattet heute der Crew des Restaurants "Davide" in Boston, Massachusetts, einen Besuch ab. Das Lokal lockt schon lange keine Gäste mehr an. Schon bei der Verkostung der Speisen dreht sich dem Sternekoch der Magen um. Ist das "Davide" noch zu retten?

