Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Papa verzweifelt gesucht

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 105
Papa verzweifelt gesucht

Papa verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 105: Papa verzweifelt gesucht

22 Min.Ab 12

Ein Vater besucht mit seinem zwölfjährigen Sohn ein Fußballspiel. Kurz vor Anpfiff verschwindet das Kind spurlos. Offenbar ist es zu einem fremden Mann ins Auto gestiegen. Der verzweifelte Vater gesteht: Sein Sohn hat vor kurzem herausgefunden, dass er adoptiert wurde. Die Kommissare machen eine schockierende Entdeckung: Der Sohn hatte Kontakt zu einem pädophilen Privatdetektiv.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen