K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Das andere Ufer
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
An einem Flussufer wird eine Leiche angeschwemmt. Die junge Frau wurde brutal erschlagen und anschließend im Wasser versenkt. Die Kommissare vermuten einen Serienkiller hinter der Tat, denn es ist nicht der erste Mord dieser Art. Der Hauptverdächtige wird festgenommen, doch die Mordserie reißt nicht ab. Sitzt der falsche Mann hinter Gittern oder ist ein Nachahmungstäter am Werk? Dann verschwindet eine weitere Frau spurlos ...
