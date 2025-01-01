K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Hetzjagd
22 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen wird vergewaltigt und ermordet. Die Tote war vor einem Jahr schon einmal Opfer einer Vergewaltigung. Der damalige Täter ist seit einigen Tagen wieder frei. Als die Kommissare ihn befragen wollen, finden sie ihn erhängt auf. Was zunächst nach dem Selbstmord eines reuigen Täters aussieht, entpuppt sich als eiskalter Mord ...
