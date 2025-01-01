Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Helden des Alltags

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 123
Helden des Alltags

Helden des AlltagsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 123: Helden des Alltags

22 Min.Ab 12

Beim Treffen einer Mittelaltergruppe wird ein Mann durch den Bolzen einer Armbrust schwer verletzt, vom Schützen fehlt jede Spur. Der Bolzen stammt von einem anderen Mitglied der Gruppe, das an diesem Tag jedoch nicht beim Treffen war. Als die Kommissare den Verdächtigen vernehmen wollen, machen sie eine grausame Entdeckung: Der mutmaßliche Täter liegt ermordet in seinem Garten ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen