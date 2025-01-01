K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Eiskalte Rache
22 Min.Ab 12
In einem Restaurant wird ein abgetrennter Finger gefunden. Und ein Restaurantkritiker, der Streit mit dem Besitzer des Lokals hat, ist spurlos verschwunden. Kommissar Naseband ermittelt verdeckt in dem Restaurant als Küchenhilfe. Bei einer Polizeikontrolle fliegt seine Tarnung auf und eine schwangere Mitarbeiterin flieht in Panik in den Keller. Dort macht sie eine grauenvolle Entdeckung ...
