K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Leichenfund ohne Leiche
22 Min.Ab 12
Die Leitstelle meldet den Fund einer Leiche auf einem abgelegenen Abrisshof. Ein Streifenwagen ist bereits vor Ort. Als die Kommissare am Tatort eintreffen, erwartet sie ein grausamer Anblick: Ihre beiden Kollegen sind tot, kaltblütig hingerichtet durch Kopfschüsse! Von der gemeldeten Leiche fehlt jede Spur. Was steckt hinter dem mysteriösen Leichenfund?
