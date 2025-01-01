Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Staffel 5Folge 141
Folge 141: Der Hobby Kommissar

22 Min.Ab 12

Eine Restaurantbesitzerin findet ihre Küchenhilfe erstochen auf. Die Tote hatte eine heimliche Affäre mit dem Barkeeper des Restaurants. Der Ehemann des Opfers gerät unter Verdacht. Doch er hat für den Tatzeitpunkt ein Alibi. Fingerabdrücke am Tatort identifizieren einen flüchtigen Strafgefangenen. Hat die junge Küchenhilfe den gefährlichen Kriminellen entdeckt und musste sie deshalb sterben?

