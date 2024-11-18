Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Internat

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 145vom 18.11.2024
Tod im Internat

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Tod im Internat

21 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

In einem Internat für schwer erziehbare Mädchen wird die Leiche einer 16-jährigen Schülerin gefunden. Die Kommissare erfahren von einer anonymen Liebesbotschaft an die Tote. Hat ihr Freund von dem heimlichen Treffen erfahren und ist durchgedreht? Doch er berichtet den Kommissaren von eigenartigen Vorfällen im Internat. Kommissarin Rietz ermittelt undercover als Sportlehrerin in der Schule ...

