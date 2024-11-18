K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Tod im Internat
21 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
In einem Internat für schwer erziehbare Mädchen wird die Leiche einer 16-jährigen Schülerin gefunden. Die Kommissare erfahren von einer anonymen Liebesbotschaft an die Tote. Hat ihr Freund von dem heimlichen Treffen erfahren und ist durchgedreht? Doch er berichtet den Kommissaren von eigenartigen Vorfällen im Internat. Kommissarin Rietz ermittelt undercover als Sportlehrerin in der Schule ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick