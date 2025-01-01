K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 148: Unerträgliche Schuld
22 Min.Ab 12
Ein Polizeibeamter liegt tot in seinem Bett. Seine Leiche weist keinerlei Fremdeinwirkung auf, doch in seiner Wohnung deutet alles auf einen Einbruch hin. Trotz eines eindeutigen Abschiedsbriefes glaubt die Stiefschwester des Toten nicht an Selbstmord. Die Kommissare zweifeln an ihrer Glaubwürdigkeit - das Mädchen scheint mehr zu wissen, als es zugibt.
