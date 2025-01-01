Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Doppelleben einer Studentin

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 150
Doppelleben einer Studentin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 150: Doppelleben einer Studentin

22 Min.Ab 12

Eine Studentin wird in ihrem Wagen erdrosselt. Die junge Asiatin hat als Hostess für einen Escortservice gearbeitet. Ihr Freund wusste angeblich nichts davon. Ein vermögender Yachthändler war der letzte Kunde der Toten. Der verheiratete Mann will sie lediglich als Begleitung gebucht haben. Doch wusste seine Familie auch vom Sex mit ihr?

